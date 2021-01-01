Kırklareli Valisi Bilgin: "Kavaklı korusunu turizme kazandıracağız"
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Kırklareli Valisi Bilgin: "Kavaklı korusunu turizme kazandıracağız"

01.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:06
Kırklareli Valisi Bilgin:

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kavaklı korusunun turizme kazandırılacağını belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kavaklı korusunun turizme kazandırılacağını belirtti.

Vali Bilgin, AA muhabirine, Kavaklı beldesindeki korunun turizme kazandırılması için proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Koru içerisinde, açık hava müzesi, mesire alanları, macera parkları, çocuk parkları, kamp alanları ve yöresel ürün satış alanları oluşturulacağını ifade eden Bilgin, bu tür çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Proje ile Kavaklı korusunun cazibe merkezi haline geleceğine inandığını ifade eden Bilgin, "Kavaklı korusunu turizme kazandıracağız. Bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık verdik. En kısa sürede proje çalışmalarını tamamlayarak alandaki çalışmalarımıza başlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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