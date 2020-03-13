Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüse karşı el yıkama ve maske uyarısı Açıklaması Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ellerin sık sık yıkanması ve gribal enfeksiyona yakalanan hastaların maske takması gerektiğini hatırlattı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ellerin sık sık yıkanması ve gribal enfeksiyona yakalanan hastaların maske takması gerektiğini hatırlattı.

Vali Bilgin, Cazibe Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, koronavirüsün tehlikeli bir hastalık olduğunu anımsattı.

Aklın, ilmin ve eğitimin önemine değinen Bilgin, "aman bana bir şey olmaz" gibi düşüncelerin yanlış olduğunu ifade etti.

Virüse karşı en önemli tedbirlerden birinin ellerin sık sık yıkanması olduğunu belirten Bilgin, "El yıkama alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. Kahvehanelerdeki oyun malzemelerini sık sık temizlemek gerekiyor. Kapı kollarını, merdivenleri temiz tutalım." dedi.

Bilgin, bazı ilaçlama firmalarının virüs nedeniyle "uyanıklık" yaptığına da değindi.

Özellikle bazı firmaların piyasayı çok iyi takip ettiğini anlatan Bilgin, "'Burayı haftada bir', 'şurayı her gün ilaçlayalım' diyorlar. Böyle bir anlayış yok. Çalıştığınız masaları, merdivenleri, lavaboları temiz tutun. Her gün ilaçlama gibi bir saçmalığa girmeyin. Belirli sürelerde odalarınızı havalandırın." diye konuştu.

Gribal enfeksiyonu bulunan kişilerin mecbur kalmadıkça 14 gün boyunca toplumun yoğun olduğu yerlerde dolaşmaması gerektiğinin altını çizen Bilgin, şöyle devam etti:

"Çin Halk Cumhuriyeti bugün itibarıyla koronavirüs için kurduğu hastaneleri kapattı. İtalya ise şu an ülkeyi kapattı. Aradaki farkı görüyoruz. Niye kapattılar? Bu işi çözdüler. Biz de Türkiye olarak dünyada en başarılı ülkelerden bir tanesiyiz. Toplu organizasyonları bu nedenle ertelemeliyiz. Sağlıklı hiç kimse maske takmasın, hasta olan kişiler maske taksın. Virüse karşı en etkili çözüm ise elinizi ve yüzünüzü sık sık yıkayın. Ameliyat doktorları bile maskelerini belirli zamanlarda değiştiriyor. Çünkü maske ıslanıyor ve hastalık riski çoğalıyor. Avrupa'da yüzde 95 ile el yıkamada birinciyiz. Virüsün en az görüldüğü ülkeler, el yıkama alışkanlığının en yüksek olduğu ülkeler."

Kuraklık uyarısı



Öte yandan Vali Bilgin, kentteki barajların doluluk oranlarının yüzde 42 seviyelerinde olduğunu bildirdi.

Bazı barajlarda doluluk oranlarının yüzde 29 seviyelerine kadar gerilediğini anlatan Bilgin, suyun doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekti.



Suyun mutlaka tasarruflu kullanılması gerektiğini belirten Bilgin, "İçme suyuyla ilgili bile sıkıntı yaşayabiliriz. Tüm vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstersin." diye konuştu.

Kaynak: AA