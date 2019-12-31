: Kırklareli Valisi Bilgin, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti

31.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:58

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Bulgaristan sınırındaki Dereköy Hudut Bölüğü'nü ziyaret etti.

Mehmetçik tarafından karşılanan Bilgin, selamlaşmanın ardından askerlere çikolata ikram etti.

Bilgin, buradaki konuşmasında, vatan nöbeti tutan askerlerle yeni yılı kutlamanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'nin her geçen gün daha fazla adından söz ettirdiğini belirten Bilgin, "Son dönemde Doğu Akdeniz ve Suriye üzerinde mücadeleyi de göz önüne alırsak ülkemizde özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan Milli Mücadele'nin sonunda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla, aslında mücadelenin sona ermediğini tam tersine başladığını, tarihimizde ve yakın tarihimizde yaşayarak biliyoruz." dedi.

Bilgin, Türkiye üzerinde sürekli oyunlar oynanmak istendiğini ancak Türk milletinin bu oyunlara asla gelmediğini ifade ederek, "2019'dan 2020 yılına gireceğimiz bu son saatlerde aileleriniz ile anne ve babalarınızla ülkemizin birlik ve bağımsızlığının, her daim geleceğe yön veren mazlum milletlerin koruyucusu olacağına inanıyoruz. 2020 yılının hayırlara vesile olmasını ve iyi teskereler diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra Dereköy Sınır Karakolu'nda askerlerle bir araya gelen Bilgin ve beraberindekiler, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki polis ve görevlileri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladılar.

Son olarak huzurevi sakinlerine ziyarette bulunan Bilgin, yaşlılarla yeni yıl pastası kesti.

Kaynak: AA

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