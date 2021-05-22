Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy arı yetiştiricilerini ziyaret etti
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy arı yetiştiricilerini ziyaret etti

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy arı yetiştiricilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arı yetiştiricileri ile bir araya geldi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arı yetiştiricileri ile bir araya geldi.

Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılar Merkez Birliği ve Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen "Kırklareli Arısı Islah Projesi" çalışmalarını kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan'dan bilgi alan Aksoy, arı üretiminin önemli olduğunu söyledi.

Istrancaların zengin florası ve iklim şartları nedeniyle arı üretimi açısından değerli olduğunu ifade eden Aksoy, "Gerek arılar sayesinde dünyanın geleceğini sürdürebilmesi, gerekse arıların geleceği için sürdürülebilir dünyanın hedeflenmesi gerektiği unutulmamalıdır." dedi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy arı yetiştiricilerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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