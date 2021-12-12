Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 120 firmanın katılımıyla düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı yoğun ilgi görüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte düzenlenen ilk fuarın büyük ilgiyle karşılandığını söyledi.

Kent için önemli bir fuar olduğunu ifade eden Aksoy, fuarda teknoloji ile tarımın da birleştiğini belirtti.

Kırklareli'nin tarım alanında Türkiye'nin önemli bir kenti olduğunu dile getiren Aksoy, "Fuarda 120 stant var. Fuarda bu saate kadar 130 traktör satıldığını öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Teknoloji demek verimin ve bereketin daha çok artması demek. Biz teknoloji ile çiftçinin kadim tecrübesini bir araya getirerek ülkemizin kalkınması, bölgemizin ve ilimizin kalkınması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Fuara çevre illerden, özellikle de çiftçilerin yoğun talep gösterildiğini anlatan Aksoy, çiftçilerin son teknolojik makineleri de yerinde görme fırsatı yakaladığı vurguladı.

Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı bugün sona eriyor.