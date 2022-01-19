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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ağıl yangınında 156 küçük ve büyükbaş hayvanı telef olan besiciyi ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ağıl yangınında 156 küçük ve büyükbaş hayvanı telef olan besiciyi ziyaret etti.

Vali Bilgin, dün Vize ilçesinde meydana gelen yangının ardından besici Kemal Borazan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede incelemede bulunan Bilgin, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'dan bilgi aldı.

Toplu nikah töreni

Lüleburgaz Belediyesince düzenlenecek toplu nikah töreni için başvuruların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen toplu nikah töreninin bu yıl da gerçekleştirileceği belirtildi.

Nikah töreninin Kovid-19 önlemleri alınarak yapılacağı ifade edilen açıklamada, çiftlerin Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Evlendirme Memurluğuna başvurmaları gerektiği aktarıldı.

Başvuruların 4 Şubat tarihinde sona ereceği duyuruldu.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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