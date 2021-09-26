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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Yeşilay Şubesini ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Yeşilay Şubesini ziyaret etti.

Çengeloğlu, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilay'ın çalışmalarını yakinen takip ettiklerini anlatan Çengeloğlu, özellikle bağımlılık konusunda yapılan çalışmaları önemsediklerini kaydetti.

Yücel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşlemeler denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce et, kasap, kahvehane ve fırın işletmeleri denetlendi.

Gıda kontrol görevlileri tarafından işletmelerde Kovid-19 tedbirleri ile hijyen kuralları kontrol edildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Denetimlere önem verdiklerini anlatan Aksoy, vatandaşların en kaliteli ve hijyenik ürünlere ulaşabilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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