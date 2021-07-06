Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kofçaz Kaymakamlığı'na atanan Salih Kaya'yı makamında kabul etti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kofçaz Kaymakamlığı'na atanan Salih Kaya'yı makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Kaya'ya görevinde başarılar diledi.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun verdikleri öğrencilerinin kaymakamlık görevinde görmekten mutlu olduğunu ifade eden Şengörür, "Kırklareli Üniversitesi olarak öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın odak noktasına koyuyoruz. Bu bilinçle sürekli gelişmeyi temel alıyor, geleceğimizin mimarı gençlerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Sivrisinekle mücadele devam ediyor

Kırklareli'nde sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü park ve bahçeler birimi ekipleri Pınar, Kocahıdır ve Doğu mahallelerinde ilaçlama çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, vektör mücadele çalışmalarının kesintisiz yürütüldüğünü bildirdi.

Larva üreme alanlarından başlayan vektörle mücadele çalışmalarının, cadde ve sokaklarda yürütüldüğünü aktaran Kesimoğlu, sıcaklara bağlı olarak üreyen haşerelere karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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