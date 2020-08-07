Kırklareli'nden kısa kısa Ahmetbey beldesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Ahmetbey beldesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Ahmetbey Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydan, cadde ve sokakların yanı sıra Ahmetbey-Lüleburgaz hattında çalışan minibüs kooperatifine ait minibüslerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yazılı açıklamasında, toplu taşıma araçlarının salgın öncesinde olduğu gibi bu süreçte de düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, vatandaşların da tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini kaydetti.

İşletmeler denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik işletmeler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmeleri ve kahvehanelerde denetim gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç'ın da katıldığı denetimlerde işletmelerin kovid-19 tedbirleri kapsamında aldıkları önlemler kontrol edildi.

Pazar yeri denetlendi

Lüleburgaz Belediyesince İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla ilçe genelinde denetim yapıldı.

Lüleburgaz Kapalı Pazaryeri, taksi duraklarına gerçekleştirilen denetime Belediye Başkan vekili Burcu Sabancılar ve Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, kurallara karşı hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA