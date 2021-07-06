Kırklareli'ndeki gıda işletmelerine denetim
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Kırklareli'ndeki gıda işletmelerine denetim

Kırklareli'ndeki gıda işletmelerine denetim
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki lokanta ve gıda satış yerlerine denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki lokanta ve gıda satış yerlerine denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'un da yer aldığı denetimlerde, çalışanların belgeleri ve hijyen kuralları kontrol edildi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "tarladan sofraya" sloganıyla gıda güvenliğini esas alarak denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentteki tüm lokanta, gıda üretim ve satış imalathanelerinin denetlendiğini ifade eden Aksoy, kurallara uygun olmayan işletmeler hakkında tutanak hazırlanarak, kurallara uymaları için süre verdiklerini kaydetti.

İnsan sağlığını korumak amacıyla denetimlerin 24 saat esasına göre devam edeceğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bizim için her şeyden önemlisi insan sağlığı. İnsan sağlığını korumak için de gıda güvenliği çok önemli. Gıda güvenliğini sağlamak için de ekiplerimizle her zaman sahadayız, denetimlerdeyiz. Gıda güvenliğini ve insan sağlığını tehdit edecek her türlü unsur ortadan kaldırılıncaya kadar denetimlerimiz aralıksız devam edecek."

Kırklareli'ndeki gıda işletmelerine denetim
Kırklareli'ndeki gıda işletmelerine denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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