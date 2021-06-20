Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları
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Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları

Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediyesince yol yapım çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Belediyesince yol yapım çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bademlik ve İstasyon Mahalleleri'nde bozulan yolların bakım ve onarımlarını yapıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı yazılı açıklamada, daha konforlu ve güzel bir kent oluşturmak için kesintisiz çalıştıklarını belirtti.

Bedemlik Mahallesi Drama sokakta engelli bir vatandaşın talebi üzerine yola kilitli parke taşı döşendiğini aktaran Kesimoğlu, yolun sorunsuz bir şekilde kullanılabilir hale geldiğini kaydetti.

İstasyon Mahallesi'nde ise kaldırım genişletmesinin yapıldığını bildiren Kesimoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Burada da yaya trafiğinin rahatlatılması sağlandı. Bu çalışmaların yanı sıra zaman zaman vatandaşlardan gelen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda da vakit kaybetmeden hayata geçiriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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