Kırklareli'nde Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Lüleburgaz ilçesinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi, Çetin Yelmez Bulvarı'nda bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yol kenarında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptığı incelemede, cesedin Recep Ergün'e (30) ait olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ergün'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.