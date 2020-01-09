Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

09.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:24

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amaçlı yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kırklareli av koruma ve kontrol ekiplerince Kocayazı ile Karadere köyleri ve Mahyatepe mevkisindeki devlet avlaklarına yem bırakıldığını aktaran Deniz, çetin geçen kış şartları dolayısıyla yaban hayvanlarına destek olduklarını anlattı.

Yaban hayvanlarının doğada yem bulmakta zorlandıklarını vurgulayan Deniz, "550 kilogram mısır ve buğday, 300 kilogram saman ve ot yaban hayvanlarının muhtemel geçiş güzergahlarına bırakılmıştır. Hava şartlarına bağlı olarak yemleme çalışmalarına devam edilecektir. Yaban hayvanlarına, yem ve yiyecek bırakılması için ekiplerimiz mesai harcamaktadır." dedi.

Kaynak: AA