Kırklareli'nde "vektörel hayvan hastalıklarının kontrolü" toplantısı yapıldı
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Kırklareli'nde "vektörel hayvan hastalıklarının kontrolü" toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde 'vektörel hayvan hastalıklarının kontrolü' toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "vektörel hayvan hastalıklarının kontrolü" toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "vektörel hayvan hastalıklarının kontrolü" toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sedat Ildız, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile veteriner hekimler katıldı.

Ildız, konuşmasında, veteriner hekimliğin önemli olduğunu söyledi.

Sahada hayvan hastalıkları açısından erken uyarı sistemleri kurulması gerektiğini ifade eden Ildız, hızlı müdahaleler ile koruyucu tedbirlerin alınması hayvan hastalıklarının da yayılmasına engel olacağını kaydetti.

Hayvancılık işletmelerinde de fiziki koşullar ile temizlik ve dezenfeksiyona da dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Ildız, gerekli tüm eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, Tarım ve Orman Müdürü Aksoy ile Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Bakanoğulları da konuşma yaptı.

Toplantıda Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü veteriner hekimlerince bilgiler verildi.

Kırklareli'nde 'vektörel hayvan hastalıklarının kontrolü' toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde 'vektörel hayvan hastalıklarının kontrolü' toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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