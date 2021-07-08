Kırklareli'nde tırın çarpması sonucu ölen bisiklet sürücüsü toprağa verildi

Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü, defnedildi.

Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü, defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Emin Karabıyık (18) için Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabıyık'ın annesi Nuray, babası Akın Karabıyık ve yakınlarının yanı sıra Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Karabıyık'ın cenazesi Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü E.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde E.C. yönetimindeki 39 AAD 215 plakalı tır, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Karabıyık'a çarpmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Karabıyık yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen