Kırklareli'nde tam kapanma öncesi yoğunluk arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde tam kapanma öncesi yoğunluk arttı

Kırklareli'nde tam kapanma öncesi yoğunluk arttı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde kuruyemiş, pastane ve banka şubeleri gibi birçok alanda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde kuruyemiş, pastane ve banka şubeleri gibi birçok alanda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar cadde ve meydanlarda hareketliliği arttırdı.

Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerdeki denetimlerini artırdı.

Ekipler özellikle banka şubeleri ile kuruyemiş işletmelerinin önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kent sakinlerinden Mehmet Doğacan Kamiloğlu, AA muhabirine, bir süre önce vaka artışlarında Türkiye'de ilk sırada olan Kırklareli'nde alınan tedbirler ile vaka sayısının düşüşe geçtiğini söyledi.

Virüse karşı tüm vatandaşların biraz daha dikkatli davranması gerektiğini anlatan Kamiloğlu, "İnsanlar çok sık bir birleriyle görüşüyorlar. Biraz daha birbirimizden uzak durmamız lazım. Öncelikle insanın kendisinden çok çevresini düşünmesi gerekir. Bu toplumsal bir sorumluluk. Herkes maskesini takmalı ve kurallara uymalı." dedi.

Kamiloğlu, tam kapanma sürecinde vakaların azalacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek
Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde tam kapanma öncesi yoğunluk arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:29:55. #1.14#

title