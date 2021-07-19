Kırklareli'nde sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı
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Kırklareli'nde sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı

Kırklareli'nde sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 24 kursiyer katıldı.

MEYBEM Değerlendiricisi Adnan Kara eğitimde, taşınmaz ticareti yönetmeliği, Türkiye'deki mesleki yeterlilik belgelendirme sistemi ve yetki belgesi konularında bilgiler verdi.

Eğitimin ardından yazılı sınav gerçekleştirildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına önem verdiklerini söyledi.

Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, her dönem eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kırklareli'nde sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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