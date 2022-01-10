Kırklareli'nde sık sık adres değiştiren hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde sık sık adres değiştiren hırsızlık zanlısı yakalandı

Kırklareli'nde sık sık adres değiştiren hırsızlık zanlısı yakalandı
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve yakalanmamak için farklı evlerde kaldığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve yakalanmamak için farklı evlerde kaldığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, kentte son bir ayda Demirtaş, Akalar, Cumhuriyet, Yayla ve Karacaibrahim mahallelerindeki hırsızlık zanlısının S.G. (30) olduğunu tespit etti.

Şüpheli saklandığı bir evde gözaltına alındı.

Çeşitli hırsızlık suçlarından sabıka kaydının olduğu öğrenilen S.G'nin, yakalanmamak için sürekli farklı evlerde kaldığı tespit edildi.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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