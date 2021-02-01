Kırklareli'nde sağanak dereleri taşırdı
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Kırklareli'nde sağanak dereleri taşırdı

01.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:24
Kırklareli'nde sağanak dereleri taşırdı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle tahliye edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle tahliye edildi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle Çürtlen Deresi taştı.

Sağanak nedeniyle Kurtuluş Mahallesi'ndeki birçok ev ve iş yerini su bastı.

Su birikintileri sebebiyle araçlar yolda kaldı, bazı vatandaşlar da evlerinden çıkamadı. Belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla vatandaşları evlerinden tahliye etti.

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar Kırklareli Valiliği tarafından ilçedeki otellere yerleştirildi.

Vali Bilgin incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer bölgeye gelerek Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Bilgin, yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini söyledi.

Vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini ve isteyenlerin ilçedeki otellere yerleştirildiğini anlatan Bilgin, hasar tespit çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağını anlattı.

Öte yandan Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca Deresi taştı.

Sele kapılan bir otomobil sürücüsü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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