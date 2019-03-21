Kırklareli'nde Nevruz Kutlaması

Kırklareli'nde baharın başladığı gün olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Kırklareli Festival Alanında düzenlenen kutlamaya Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin, Ak Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Kırklareli AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, Kırklareli AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Kırklareli Sağlık Müdür Çiğdem Cerit, Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Hasan ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Kutlama programında konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin 21 Mart Nevruz Bayramının Türkiye ve dünyaya huzur, kardeşlik getirmesi dileğinde bulunarak, Nevruz Bayramı'nın, kültür ve geleneklerin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise, "Asırlar boyunca hükmettiği topraklarda nevruzun simgesi olan huzuru, barışı, kardeşliği, adaleti hakim kılmaya çalışan Türk milleti, bugün yine aynı duygularla mazlumların sesi olmaya, yardıma muhtaçlara el uzatmaya, ekmeğini paylaşmak için mücadele etmeye devam etmektedir" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin yumurta tokuşturma yarışması gerçekleştirdi. Daha sonra Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz örste çekiç dövdü, yakılan ateş üzerinden atladılar. Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve beraberindekiler çocuklara oyuncak ve uçurtma dağıttı. Kutlama programı öğrencilerin hazırladıkları konserler ile son buldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA