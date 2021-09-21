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Kırklareli'nde "Müzik iyileştirsin, tekrar sosyalleşelim" etkinliği düzenlendi

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde

Kırklareli'nde Avrupa İşbirliği Günü kapsamında "Müzik İyileştirsin, Tekrar Sosyalleşelim" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli (AA) - Kırklareli'nde Avrupa İşbirliği Günü kapsamında "Müzik İyileştirsin, Tekrar Sosyalleşelim" etkinliği düzenlendi.

İnece Belediyesince IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında restore edilen Piknik alanında gerçekleştirilen etkinlikte konser verildi.

Konserde, Süheyla ve Blues Of Rumeli ekibi, Rumeli şarkılarını seslendirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar şarkılara zaman zaman alkışla, zaman zaman da dans ederek eşlik etti.

Etkinliğe, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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