Kırklareli'nde motorlu testere ile bacağından yaralanan işçi tedavi altına alındı
Kırklareli'nde ağaç keserken motorlu testere ile bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kırklareli'nde ağaç keserken motorlu testere ile bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Karahamza köyünde ormanlık alanda ağaç kesen Reşat Eş (30) motorlu testerenin bacağına çarpması sonucu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eş, tedavi altına alındı.
Eş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de yaralanan orman işçisini ziyaret etti.
Eş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Gün, iş kazalarının yaşanmaması temennisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren