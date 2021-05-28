Kırklareli'nde millet bahçesi yapılacak alanın tapu teslim töreni gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Devlet Demiryollarına ait 50 dönümlük alan millet bahçesi yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

Kırklareli'nde Devlet Demiryollarına ait 50 dönümlük alan millet bahçesi yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

Kırklareli Valiliğinde gerçekleştirilen törende Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, alanın tapusunu Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e teslim etti.

Bilgin, Kırklarelili vatandaşlar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Millet bahçesi projesinin kente ayrı bir değer katacağına inandığını ifade eden Bilgin, "Vatandaşlarımız artık millet bahçelerinde rahat bir nefes alıyor. Biz de bu projeyle ilimize ayrı bir değer katmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'deki en iyi millet bahçesini inşa edeceklerine inandığını dile getiren Bilgin, 50 dönümlük alanı en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini kaydetti.

Alan içerisindeki tarihi binaların bir kısmını Valilik olarak restore ettirdiklerini anımsatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Biz bir faniyiz bir gün buradan göçüp gideceğiz ama burada millet bahçesiyle ilgili hakikaten çok büyük emek verdik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum bu alanda lunapark tesisinde 7 kişiyi uyuşturucudan tutukladık. Bu da çok önemli. Projenin sadece bu ayağı bile ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Gençlerimizi zehirliyorlardı, orada 7 kişiyi tutuklattık yaptığımız operasyonlarda. Biz orada gençlerimizi de kurtarmış olduk. Oradaki atıl görüntüyü de kurtardık."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise 50 dönümlük alanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile millet bahçesine dönüştürüleceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteği ile tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Minsolmaz, tüm şehirlerde millet bahçelerine ihtiyacın olduğunu gözlemediklerini kaydetti.

Minsolmaz, kısa sürede alanı hizmete sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran