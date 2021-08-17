Kırklareli'nde lastiği patlayan minibüste yurda yasa dışı giren 15 yabancı uyruklu yakalandı
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Kırklareli'nde lastiği patlayan minibüste yurda yasa dışı giren 15 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli'nde lastiği patlayan minibüste yurda yasa dışı giren 15 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrensekiz beldesinde yol kenarında lastiği patlamış minibüsü kontrol etti.

Ekipler, M.A'nın sürücülüğünü yaptığı minibüste 15 Suriye uyruklu olduğunu belirledi.

İşlemleri tamamlanan 15 kişi, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sürücü M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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