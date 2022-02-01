Kırklareli'nde küçük ve büyükbaş hayvanlar aşılanıyor - Haberler
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Kırklareli'nde küçük ve büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde küçük ve büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Şap hastalığından ari Kırklareli'nde küçük ve büyükbaş hayvanların aşılamalarına başlandı.

KIRKLARELİ (AA) - Şap hastalığından ari Kırklareli'nde küçük ve büyükbaş hayvanların aşılamalarına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 bin 42 işletmede bulunan 155 bin 700 küçükbaş hayvanın aşılaması yapıldığını söyledi.

Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Aksoy, "Şap aşılaması, Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince yetiştiricilerin buzağı destelemesinden yaralanabilmesi ve mağdur olmamaları için aranan şartlardan biri olması dolayısıyla ayrı bir önem taşımaktadır." dedi.

Şap aşılamaları kapsamında veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık durumlarının da kontrol edildiğini aktaran Aksoy, kentin tüm hastalıklardan ari yapabilmek için çalıştıklarını vurguladı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Tarım, Güncel, Haber

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