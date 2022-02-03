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KIRKLARELİ - Kar etkili oluyor

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde kar nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor, tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmiyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kar nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor, tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmiyor.

Kentte gün boyu devam eden kar etkisini yüksek kesimlerde artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yolu birinci kilometresinde uygulama yapıyor.

Tır ve otobüslerin geçişlerine izin vermeyen ekipler, diğer araçlarda da kış lastiği denetimi yapıyor. Ekipler kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ - Kar etkili oluyor

KIRKLARELİ - Kar etkili oluyor

KIRKLARELİ - Kar etkili oluyor

AA / Özgün Tiran - Güncel

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, kar, Güncel, Haber

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