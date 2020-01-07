Kırklareli'nde kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan ördekler korumaya alındı
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Kırklareli'nde kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan ördekler korumaya alındı

Kırklareli'nde avcılar tarafından kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan 16 yeşilbaş ördeğe el konuldu.

07.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:58
Kırklareli'nde kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan ördekler korumaya alındı

'nde avcılar tarafından kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan 16 yeşilbaş ördeğe el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren Şubesi ekipleri, ilçesine bağlı köyünde canlı mühre (Bazı av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş) ile avlanıldığını tespit etti.

Ekipler canlı mühre ile avcılık yapılan 4 gümeyi kaldırdı.

Canlı mühre olarak kullanılan, kanatları uçmayı engelleyecek şekilde kesilmiş 16 yeşilbaş ördeğe el konuldu.

Ördekler ekipler tarafından koruma altına alındı.

Kaynak: AA
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