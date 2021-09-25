Kırklareli'nde kağıt havlu yüklü tır alev aldı - Haberler
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Kırklareli'nde kağıt havlu yüklü tır alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde kağıt havlu yüklü tır alev aldı

Kırklareli'nde seyir halindeki kağıt havlu yüklü tır alev aldı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde seyir halindeki kağıt havlu yüklü tır alev aldı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Sakızköy mevkiinde PB 0725 EB plakalı Necip Dinçer idaresindeki kağıt havlu yüklü tır seyir halindeyken dorsesinden alevler yükseldi. Sürücü Dinçer tırı yol kenarına çeker ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle yaptı. Alevlerin daha çok büyümesiyle sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında tır kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kağıt havlu yüklü tır alev aldı

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