Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Belde Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi
Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı
Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Belde Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçesine bağlı Alpullu ve Kıyıköy belde Belediye Başkanları Erhan Ceylan ve Ender Sevinç korona virüse yakalandı.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucum pozitif çıktığını ve sağlık durumum iyi olduğunu duyurdu.

Kıkıyöy Belediye Başkanı Ender Sevinç ise, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmış olup kıymetli doktorlarımız tarafından tedavi sürecim başlamıştır. Benimle temas eden vatandaşlarımızın test yaptırmasını tavsiye ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:56:52. #1.16#
title