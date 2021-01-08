Son dakika: KIRKLARELİ - Evde çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi
08.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:01
Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kırklareli'nde evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Küme Evler mevkisinde Hafize Demirkıran'ın (74) yalnız yaşadığı tek katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Demirkıran'ın cenazesi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop