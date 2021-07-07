Kırklareli'nde evde aşı uygulaması sürüyor

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla evde aşı uygulaması devam ediyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla evde aşı uygulaması devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce kentte hastane ve aile sağlığı merkezlerindeki aşılamanın yanı sıra mobil aşı ekibi, 80 yaş ve üstü evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılıyor.

Ekipler, tansiyonlarını ölçtükleri ve kontrollerini yaptıkları vatandaşlara, sağlık durumları elverişli olması halinde aşı uyguluyor.

Kırklareli'nde yatağa bağımlı 67 yaşındaki Ali Yılmaz'ın eşi Ayşe Yılmaz, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerinden son derece memnun olduklarını söyledi.

Sağlık ekiplerinin bu süreçte çok özenle çalıştığını gördüklerini ifade eden Yılmaz, zorlu görevlerinde sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Eşinin Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını olduğunu aktaran Yılmaz, "Biz çok memnunuz. Hiçbir şikayetimiz yok. Her zaman eve gelip tedavisini yapıyorlar. Hizmetlerden çok memnunuz. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah herkesin işini hayır etsin." diye konuştu.

Annesi Ayşe Güler için randevu alan kızı Mukaddes Güler de "Hizmetten çok memnunum." dedi.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 404 bin 63, Kırklareli'nde 344 bin 596, Tekirdağ'da 821 bin 353 olmak üzere Trakya'da 1 milyon 570 bin 12 doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop