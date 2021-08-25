Kırklareli'nde "Endüstriyel Kariyer ve İşbaşı Eğitim Programı" düzenlendi
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Kırklareli'nde "Endüstriyel Kariyer ve İşbaşı Eğitim Programı" düzenlendi

Kırklareli'nde 'Endüstriyel Kariyer ve İşbaşı Eğitim Programı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Endüstriyel Kariyer ve İşbaşı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Endüstriyel Kariyer ve İşbaşı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Danone Sütlü Ürünler Fabrika Operasyonları Müdürü Fatih Başaran konuşmacı olarak katıldı.

Demir, üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında gıda alanında ihtisaslaşacak yükseköğretim kurumu olarak belirlendiğini söyledi.

Üniversitelerinin her geçen gün gelişerek büyüdüğüne dikkat çeken Demir, "Gıda alanında faaliyet gösteren firmalarla işbirliği geliştirerek hem bölgesel hem de ulusal anlamda kalkınmaya destek sunmayı amaçlayan bir vizyon ve potansiyele sahibiz." dedi.

İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu ise il genelinde çeşitli desteklerle ve programlarla istihdamı geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Başaran da üniversite, İŞKUR ve sanayinin birlikte hareket ettiğini, bu sebeple nadir ve önemsenmesi gereken bir etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kırklareli'nde 'Endüstriyel Kariyer ve İşbaşı Eğitim Programı' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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