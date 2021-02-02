Kırklareli'nde dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
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Kırklareli'nde dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

02.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:44
Kırklareli'nde dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömüldü.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri ile kurtarılarak okul binaları ile otellere yerleştirildi.

Bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile evlerinden çıktı. Evlerine giremeyen vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Belediye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı evler kısa sürede su altında kaldı

Belediye Başkanı Erhan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle derelerin taştığını, yaklaşık 1 saatte evlerin sular altında kaldığını belirtti.

Can kaybı yaşanmaması için çalıştıklarını anlatan Ceylan, "Taşkın olan bölgedeki vatandaşlarımızın yüzde 70'ini tahliye ettik. Okullara, belediye tesisleri ve otellere yerleştirdik. Kızılay da vatandaşlarımıza gıda malzemesi dağıttı. Devletimizin tüm imkanları şu anda seferber edilmiş durumda. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Almina Ercan ise ekipler tarafından kurtarıldıklarını ve okul binasına getirildiklerini ifade etti.

Çok korktuğunu dile getiren Ercan, kedi ve köpeği ile okul binasında bekleyiş içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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