Kırklareli'nde büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı
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Kırklareli'nde büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı

Kırklareli'nde büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale ediyor.

Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor.

Kaymakam Salih Yüce ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş da olay yerinde çalışmaları takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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