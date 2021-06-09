Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu

Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Bulut'un, evinin bahçesinde biriken taş ve çalılıkları temizletmek için kiraladığı kepçenin çalışması sırasında gülleye rastlandı.

Kepçe operatörü ve Bulut çevrede yaptığı araştırmada 3 gülle buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından gülleleri sergilenmek üzere İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ne götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Seren Serengil Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:31:33. #1.15#

title