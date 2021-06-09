Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu
Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Bulut'un, evinin bahçesinde biriken taş ve çalılıkları temizletmek için kiraladığı kepçenin çalışması sırasında gülleye rastlandı.
Kepçe operatörü ve Bulut çevrede yaptığı araştırmada 3 gülle buldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından gülleleri sergilenmek üzere İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ne götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren