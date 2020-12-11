Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Karacaibrahim Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek uyanan Halil Kılıç (33), evden çıkıp komşularından yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen Kılıç ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran