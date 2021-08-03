Kırklareli'nde bir çocuk yangından etkilenenlere yardım için bisikletini bağışladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 yaşındaki Ali Eymen Subaşı, orman yangınlarından etkilenen bölgelere yardım amacıyla başlatılan kampanyaya bisikletini bağışladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 yaşındaki Ali Eymen Subaşı, orman yangınlarından etkilenen bölgelere yardım amacıyla başlatılan kampanyaya bisikletini bağışladı.

Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarından etkilenenlere gönderilecek yardımlar, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi öncülüğünde toplanıyor.

Vatandaşların giysi, gıda gibi bağışlarda bulunduğu yardım kampanyasına ilçede yaşayan Ali Eymen Subaşı da bisikletini bağışlayarak destek oldu.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Ağustos'ta başlatılan kampanyaya vatandaşlardan yoğun destek geldiğini söyledi.

Küçük çocuğun, bisikletini bağışladığı sırada duygu dolu anlar yaşandığını belirten Özçelik, "Lüleburgaz halkına kampanyamıza ilk günden yoğun destek verdikleri için çok teşekkür ederiz. Gelecek yardımların devamını bekliyoruz. Sloganımız olan 'şimdi yaraları sarma vakti' ile yaralarımızı hep birlikte saracağız." diye konuştu.

Yardım kampanyasının 10 gün daha devam edeceğini belirten Özçelik, toplanan eşyaların Kırklareli Valiliği aracılığıyla yangından etkilenen bölgelere gönderileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen