KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu (2)
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KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu (2)

02.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:04

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.

Bölgede dün başlayan yağış nedeniyle beldede sabah saatlerinde dereler taştı. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımı ile vatandaşları kurtardı. Ekipler daha sonra ev ve sokaklarda mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Belediye ekipleri, 100'e yakın kedi ve köpeği kurtararak güvenli bölgelere taşıdı.

Gülbahçe Mahalle Muhtarı Yaşar Soykenç de iş makinesi yardımıyla suya kapılan bir köpeği kurtardı.

Soykenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "felaket" bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Çok sayıda insan ve hayvanı kurtardıklarını anlatan Soykenç, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Türk Kızılay da bölgede vatandaşlara çorba ve gıda dağıttı.

KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu (2)
KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu (2)
KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu (2)
KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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