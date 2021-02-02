KIRKLARELİ - Belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu (2)

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.