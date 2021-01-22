Kırklareli'nde anasınıfı öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Kırklareli'nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren ana sınıfı öğrencileri karnelerini okulda aldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim ile yarıyıl tatiline girerken, anaokulu öğrencileri ise karne alma sevincini okulda yaşadı.

Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen törene katılan Vali Osman Bilgin ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, son iki karne döneminin salgın nedeniyle buruk geçtiğini söyledi.

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Bilgin, salgından en fazla öğrencilerin etkilendiğini kaydetti.

Salgın sürecinin alınan tedbirler ile daha hızlı atlatılacağına inandığını dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Şimdi kendi çocuğumda da şunu görüyorum, eskiden çocuklar kar yağsın okullar tatil olsun istiyorlardı. Şimdi ise asla ve asla okullar tatil olmasın istiyorlar. Çünkü hakikaten hem arkadaşlarını hem de okullarını özlediler???????. Kesinlikle bu çocukların zaten var olan o çocukluk duygularında, yaşamlarında ve fıtratlarında olan bir şey. İnşallah bu süreci en kısa sürede başarılı bir şekilde atlatırız. Halkımızın, toplumumuzun sağlıklı bir şekilde olmasını, eğitim ve okulların açılmasını, normalleşeceğimiz günlere biran evvel kavuşmamızı yüce Allah'tan diliyorum."

Salgın sürecinde sadece anaokullarının açık olduğunu hatırlatan Bilgin, en kısa sürede tüm öğrencilerin okullarına kavuşmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran