Kırklareli'nde anasınıfı öğrencileri karne heyecanı yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde anasınıfı öğrencileri karne heyecanı yaşadı

22.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:32
Kırklareli'nde anasınıfı öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Kırklareli'nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren ana sınıfı öğrencileri karnelerini okulda aldı.

Kırklareli'nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren ana sınıfı öğrencileri karnelerini okulda aldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim ile yarıyıl tatiline girerken, anaokulu öğrencileri ise karne alma sevincini okulda yaşadı.

Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen törene katılan Vali Osman Bilgin ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, son iki karne döneminin salgın nedeniyle buruk geçtiğini söyledi.

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Bilgin, salgından en fazla öğrencilerin etkilendiğini kaydetti.

Salgın sürecinin alınan tedbirler ile daha hızlı atlatılacağına inandığını dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Şimdi kendi çocuğumda da şunu görüyorum, eskiden çocuklar kar yağsın okullar tatil olsun istiyorlardı. Şimdi ise asla ve asla okullar tatil olmasın istiyorlar. Çünkü hakikaten hem arkadaşlarını hem de okullarını özlediler???????. Kesinlikle bu çocukların zaten var olan o çocukluk duygularında, yaşamlarında ve fıtratlarında olan bir şey. İnşallah bu süreci en kısa sürede başarılı bir şekilde atlatırız. Halkımızın, toplumumuzun sağlıklı bir şekilde olmasını, eğitim ve okulların açılmasını, normalleşeceğimiz günlere biran evvel kavuşmamızı yüce Allah'tan diliyorum."

Salgın sürecinde sadece anaokullarının açık olduğunu hatırlatan Bilgin, en kısa sürede tüm öğrencilerin okullarına kavuşmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Şener Prens William
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde anasınıfı öğrencileri karne heyecanı yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:40:20. #1.14#
title