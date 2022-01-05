Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi - Haberler
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Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta, kronik böbrek yetmezliği ile cilt reaksiyonu nedeniyle ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta, kronik böbrek yetmezliği ile cilt reaksiyonu nedeniyle ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meme kanserine bağlı tedavi gören 76 yaşındaki Hamdiye Kocabekil'in nadir görülen Steven Johnson sendromu rahatsızlığı nedeniyle daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, Kocabekil'in sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı istedi.

Kocabekil, Kırklareli Atatürk Stadı'na inen ambulans helikoptere alınarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, gazetecilere, zaman kaybı yaşanmaması açısından hastanın hava ambulansıyla sevk edildiğini söyledi.

Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

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