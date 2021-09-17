Kırklareli'nde 750 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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Kırklareli'nde 750 kök Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde 750 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçek tarlasında ekili 750 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde ayçiçek tarlasında ekili 750 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Düğüncülü köyünde bulun bir ayçiçek tarlasında ekili Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada S.Ç.'ye ait ayçiçeği tarlasında 750 kök Hint keneviri tespit etti.

Daha sonra Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, kenevir bitkilerinin "kendiliğinden yetişmiş, sulama ve bakımı yapılmamış" olduğu belirlendi.

Ekiplerce kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahipleri S.Ç.'nin ifadesine başvuruldu. - KIRKLARELİ

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Haber: Kırklareli'nde 750 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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