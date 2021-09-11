Kırklareli'nde "13. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" yapıldı

Kırklareli'nde "13. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" düzenlendi.

Kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklere, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile vatandaşlar katıldı.

Şenliklerde halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yöresel kıyafetli iki kız tarafından kazana doldurulan üzümler ezilerek geleneksel üzüm suyu elde edildi.

Kesimoğlu, gazetecilere, herkesin huzur ve mutluluk aradığı, sıkıntılı günlerden kurtulmanın heyecanını yaşadığı bu dönemde, şenlikte bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların eğlenmeye ihtiyaçlarının olduğunu gözlemlediğini ifade eden Kesimoğlu, etkinliklerin salgın tedbirlerine uyularak yapıldığını kaydetti.

Geleneklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Kesimoğlu, insanların yüzündeki mutluluğa şahit olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Üzüm ve pilav ikram edilen etkinlik, yöresel sanatçıların konseriyle sona erecek.