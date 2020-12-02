Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı
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Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı

02.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:09
Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 11 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 11 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çağlayık ve Malkoçlar köylerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki grubun olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, Malkoçlar köyünde R.S. idaresindeki minibüsü durdurarak, Suriye ve Filistin uyruklu 10 sığınmacıyı yakaladı.

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Minibüste iki adet 4,5 metrelik merdiven ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü R.S. gözaltına alındı.

Ekipler Çağlayık köyünde yaptığı çalışmada da Tunus uyruklu bir sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Tunus uyruklu sığınmacının ifadesinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandığını, darbedilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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