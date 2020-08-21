KIRKLARELİ Kıryıköy açıklarında doğal gaz bulunduğu söylentisi heyecan yarattı
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KIRKLARELİ Kıryıköy açıklarında doğal gaz bulunduğu söylentisi heyecan yarattı

Kıryıköy açıklarında doğal gaz bulunduğu söylentisi heyecan yarattıKIRKLARELİ'nin Vize ilçesinin Karadeniz kıyısı bulunan beldesi Kıyıköy açıklarında sondaj çalışmasıyla 'doğal gaz rezervi' bulunduğu iddiası, heyecan yarattı.

21.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:41

Kıryıköy açıklarında doğal gaz bulunduğu söylentisi heyecan yarattı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinin Karadeniz kıyısı bulunan beldesi Kıyıköy açıklarında sondaj çalışmasıyla 'doğal gaz rezervi' bulunduğu iddiası, heyecan yarattı. Belde esnafından Seçkin Misket, "Kıyıköy halkı için çok hayırlı bir söylenti. Doğal gaz bulunmasının ekonomik olarak beldeye çok katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında bir süredir sondaj çalışmalarının devam ettiği bölgede doğal gaz rezervi bulunduğu söylentisi belde halkını heyecanlandırdı. Kıyıköy sakinleri, gazın bölgede bulunması halinde belde ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına söyledi.

Kıyıköy beldesinde pansiyon işleten Seçkin Misket, "Kıyıköy halkı için çok hayırlı bir söylenti. Doğal gaz bulunmasının, ekonomik olarak beldeye çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Turizm açısından katkısının olacağını düşünüyorum" dedi.

Belde sakinlerinden Recep Akar da, "Açık denizde bulunan gazın beldemize çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Açık denizde uzun zamandır gaz arama çalışması yapılıyor. Bu bölgede gazın çıkmasının ülkeye çok faydası olacak" diye konuştu.

Doğal gazın Kıyıköy'de olma ihtimalinin yüksek olduğunu savunan esnaf Aliman Öztürk, "Çünkü Karadeniz zengin bir denizdir. Denizin altından bir sürü kaynak var. Biz belde halkı olarak çok sevinçle karşılıyoruz, inşallah doğdurur, gaz çıkar. Bu tabii ki 1- 2 kuyu ile olacak iş değil, daha çok kuyu bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ Kıryıköy açıklarında doğal gaz bulunduğu söylentisi heyecan yarattı

Kaynak: DHA

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