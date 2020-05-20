Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
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Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı

KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara açıldığını duyurdu.

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
20.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:12

KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara açıldığını duyurdu.

Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Dereköy Sınır Kapısı ile ilgili aldığı kararı açıkladı. Açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde izolasyona alınacağı belirtilerek, vatandaşların alınan tüm tedbirleri uymaları istendi. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün itibarıyla Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açılmıştır. Ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımız 14 gün boyunca evlerinde izolasyona alınacaktır.Ülkemize giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturma iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşlarının belirlenen yerlerde 14 gün karantina uygulanmasına dair alınan 07.05.2020 tarih ve 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararının iptaline, İlimize Dereköy Kara Hudut Kapısından giriş yapan kişilerin gerekli kontrollerini müteakip 14 gün izolasyon ve izlem için onam formlarının imzalatılarak evlerine gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi."


Kaynak: DHA

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