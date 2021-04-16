Kırklareli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 13 Afganistan, 20 Pakistan uyruklu olmak üzere 33 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlerin ifadelerinin ardından kapsamlı çalışma başlatan polis, yurt dışına kaçışlarında organizatörlük yaptığını belirlediği H.T., B.G., M.D. ve H.G.'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T., B.G. ve M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN