Kırklareli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
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Kırklareli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Kırklareli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 13 Afganistan, 20 Pakistan uyruklu olmak üzere 33 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlerin ifadelerinin ardından kapsamlı çalışma başlatan polis, yurt dışına kaçışlarında organizatörlük yaptığını belirlediği H.T., B.G., M.D. ve H.G.'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T., B.G. ve M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Kırklareli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
Kırklareli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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