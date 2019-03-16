Kırklareli'de Futbolcuları Taşıyan Midibüs Devrildi: 15 Yaralı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 1'inci Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından Lüleburgaz Evrensporlu futbolcu ve yöneticileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu, 15 kişi yaralandı.

1'inci Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Lüleburgaz Evrensporlu futbolcular, yarın oynayacakları Demirköyspor maçı antrenmanı için belediyeye ait midibüsle yola çıktı. Hüseyin Akyol yönetimindeki 39 LA 211 plakalı midibüs, Evrensekiz yolunda, karşı yönden gelerek ters şeride girdiği iddia edilen TIR'la karşı karşıya geldi. Sürücünün çarpışmamak için manevra yaptığı midibüs devrildi. Plakası ve sürücüsünün adı bilinmeyen TIR ise durmayarak yoluna devam etti. Kazada, midibüs sürücüsü Akyol ile futbolcu ve yöneticilerin aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, yakındaki fabrikada olayı gören işçilerin de yardımıyla aracın ön camı kırılarak dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

- Kırklareli

Kaynak: DHA