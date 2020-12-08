- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu
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- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu

08.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:35

- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu Kırklareli'nde 51 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 51 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Kırklareli Yayla mahallesinde yalnız ikahmet eden bir kişi komşuları tarafından evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerin ardından Erkan O.'nun cesedi, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu
- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu
- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu
- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu
- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu
- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu
- Kırklareli'de 1 kişi ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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