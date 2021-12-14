Kırklareli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kırklareli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tiran, AA'nın
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tiran, AA foto muhabirleri ile yurt muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Tiran "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", "yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Gecenin ışığı", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını seçti.

Üç kategorideki her bir fotoğrafın ayrı bir değeri olduğunu belirten Tiran, emeği geçen AA ekibine teşekkür etti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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