Kırkayağın kaç bacağı vardır?

Kırkayağın kaç bacağı vardır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Kırkayağın kaç bacağı vardır? sorusu cevabı ne?

Kırkayağın kaç bacağı vardır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Kırkayağın kaç bacağı vardır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

KIRKAYAĞIN KAÇ BACAĞI VARDIR?

A: Karınca

B: Çekirge

C: Tarantula

D: Kırkayak

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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